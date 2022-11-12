وزارة النفط العراقية: المشاكل بين بغداد وأربيل ستحل خلال الأشهر الستة المقبلة



أكد مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط العراقية، ليث عبد الحسين، أن المشاكل بين أربيل وبغداد المتعلقة بالنفط، تعود إلى فهم وتفسير الدستور، مشيراً إلى أن هناك تقارباً بين أربيل وبغداد، وسيتم حل هذه المشاكل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال ليث عبد الحسين، رداً على أسئلة مقدم البرامج الاقتصادية: محمد شيخ فاتح، إن جزءاً من برنامج عمل الحكومة العراقية الجديدة يتعلق بالمشاكل بين أربيل وبغداد، مبدياً تفاؤله بإمكانية حل المشاكل في غضون الأشهر المقبلة.

مدير عام الدائرة القانونية في وزارة النفط، لفت إلى أن منهاج الحكومة العراقية الجديدة، الذي أقره مجلس النواب في (27 تشرين الثاني 2022)، أشار بوضوح إلى أهمية حل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، موضحاً ان المشاكل المستمرة منذ سنوات، ستحل خلال الأشهر الستة المقبلة.

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