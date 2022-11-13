ائتلاف المالكي: تغيير 5 محافظين قريباً

تحدث عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عن تغييرات ستطال خمسة محافظين نهاية العام الحالي، مؤكداً ان ذلك يعود لأسباب مختلفة تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.

وقال عضو الائتلاف تركي العتبي، في تصريحات صحافية تابعتها (المدى)، إن “العراق يعاني من مشكلات كبيرة على مستوى الإدارات المحلية”.

وتابع العتبي، أن “جزءاً من المشكلات في المحافظات وجود محافظين على رأسها بحقهم شبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى تشخيص حالات ضعف في أدائهم، مع عدم تحقيق اي منجز ما ادى الى ضرر بالغ لمصالح الناس”.

وأشار، إلى أن “خمسة محافظين سيطالهم تغير حتمي نهاية 2022 وفق القراءات خاصة”، منوهاً إلى “اوامر بفتح كل ملفات الفساد وحسمها خلال الاسابيع القادمة”.

ونوه العتبي، إلى أن “تغيير المحافظين ضرورة تفرضها الوقائع خاصة لان ابقاءهم خطأ فادح لأنهم لم يقدموا اي شيء”.

وانتهى، إلى أن “اجتماع رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي بالمحافظين عبر عن عدم رضاه عن وضع المحافظات في ظل تردي ملف الخدمات العامة”.

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