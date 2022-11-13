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السوداني يتلقى مطالب بتعويض ضحايا ومتضرري المناطق الحدودية جراء قصف دول الجوار


كشف نائب في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أنهم قدموا طلباً لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتعويض ضحايا ومتضرري المناطق الحدودية جراء قصف دول الجوار.

النائب في البرلمان العراقي سگڤان سندي، قال : «تكبد الكثير من المواطنين في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان خسائر بشرية ومادية، ويجب تعويضهم بحسب القانون».

وأضاف: «وبهذا الصدد، اجتمعنا كأعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مع رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وطالبنا باعتبار ضحايا قصف دول الجوار للمناطق الحدودية، والذين يبلغ عددهم أكثر من 100 شخص، كشهداء وصرف رواتب لعوائلهم، وتعويض المتضررين بمبالغ مالية».

وأشار البرلماني إلى أن «السوداني وعد شفهياً بتنفيذ مطالبنا وأكد أن لجنة خاصة ستعمل على هذا الموضوع».

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