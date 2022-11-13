النائب علي شداد يلتقي رئيس الوزراء ويناقش معه مجموعة من القضايا التي تخص محافظة البصرة

التقى النائب عن محافظة البصرة “علي شداد” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وناقش معه مجموعة من القضايا والملفات التي تخص محافظة البصرة” .

وقال “شداد” ان اللقاء تضمن مناقشة ملف “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” وتفعيل القانون الذي عُطل طوال السنوات الماضية” ، لافتا الى ان “رئيس الوزراء وجه بعض اللجان المختصة بإعداد تقارير عاجلة للمضي بإجراءات تنفيذ القانون”.

واضاف “شداد” ان ملف تهريب النفط الخام ومشتقاته من بين الملفات التي تمت مناقشتها مع رئيس الوزراء والذي يشرف شخصيا على اجراءات التحقيق فيها” ، لافتا الى انه “تم الاتفاق مع السوداني على اهمية توجيه وزارة النفط وشرطة الطاقة بإدخال التقنيات الحديثة لمراقبة مسار الانابيب النفطية ومتابعة منافذ التهريب واغلاقها والسيطرة على التصاريح الامنية الممنوحة لصهاريج نقل المشتقات النفطية” .

ولفت الى ان “ملوحة المياه وشحتها من بين الملفات التي تمت مناقشها مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني” ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بموضوع المياه وملوحتها في البصرة ووضع الحلول النهائية لها”.

واوضح “شداد” انه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء موضوع الاستثمار في محافظة البصرة وتفعيله وتسهيل اجراءاته للمستثمرين المحليين والاجانب” لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء وجه بأهمية تفعيل هيئة الاستثمار وممارسة دورها الفعال في المحافظة” .

واكد “شداد” ان السوداني على متابعة مستمرة لموضوع بطولة “خليجي 25″ التي ستنطلق فعالياتها في محافظة البصرة مطلع العام القادم ووجه الجهات ذات العلاقة بأهمية الاسراع بإنجاز جميع المشاريع المتعلقة بالحدث الكروي الابرز في العراق وتذليل الصعوبات لإنجاحه باعتباره نقطة تحول وانفتاح على جميع الدول المشاركة ويوطد من علاقة البلد مع اشقائه في دول الخليج” .

ووجه “شداد” دعوة رسمية باسم محافظة البصرة الى رئيس الوزراء لزيارة المحافظة وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات فيها للاطلاع عن كثب على اهم المشاكل التي تعاني منها المحافظة واتخاذ القرارات المناسبة لها” .

وكشف “شداد” ان السوداني ابلغه بانه ينوي فتح مكتب لمجلس الوزراء في محافظة البصرة يرتبط به مباشرة وذلك لأهمية البصرة اقتصاديا واجتماعيا ومتابعة شؤون المحافظة وجميع الملفات التي تتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء لسرعة انجازها” .

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