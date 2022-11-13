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انفجار في منطقة تقسيم وسط إسطنبول يوقع قتلى وجرحى


الانفجار وقع في شارع الاستقلال الشهير وسط إسطنبول (مواقع التواصل)

أفاد والي إسطنبول علي يرلي قايا بسقوط قتلى وجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم (وسط المدينة) اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.

وذكر مراسل الجزيرة عمر الحاج أن الانفجار وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم، وسمع له دوي قوي.

وأضاف المراسل أن السلطات أرسلت على الفور فرق الإسعاف والإطفاء، كما أرسلت خبراء في تفكيك المتفجرات.

ومنع الأمن التركي الدخول إلى شارع الاستقلال ودعا المواطنين للامتناع عن مغادرة المنازل والمحال بالمنطقة.

وأشار المراسل إلى أن آخر انفجار كبير شهدته إسطنبول كان عام 2017.

https://www.aljazeera.net/news/2022/11/13/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A3-%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-11-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات

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