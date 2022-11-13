بلدية الدورة الميكانيك تفشل في أول إختبار بالإمطار!!

أحمد الجبوري

فشلت بلدية الدورة في أول إختبار بالأمطار سقطت في حي الميكانيك محلة 836 ، حيث ما تزال شوارع الحي مغرقة تماما بمياه الامطار، طوال يوم كامل دون أي نفاذ منها عبر مجاريها، وقد دخلت مياه الامطار الى البيوت !!

واكد مواطنور حي الميكانيك بأزقة 5 و 7 وازقة اخرى في منطقة الجمعيات وقرب جسر الميكانيك وفي حي آسيا ان شوارعهم غصت بالمياه ولم يجر تصريفها خلال يوم كامل برغم انتهاء فترة تساقط الامطار التي إستمرت لساعتين، وراحت الشوارع وكأنها بحيرات ماء، بسب فشل منظومة تصريف المجاري التي ظهر انها معطلة كليا.

ومن الجدير بالذكر ان منطقة الدورة لم تشهد أي اطفاء للكهرباء ولو لثوان خلال فترة الاربع والعشرين ساعة الماضية وحتى أيام سابقة، حتى تبرر أمانة بغداد سبب تلكؤ منظومة المجاري، ولكن الدورة قد انتهت مجاريها كليا بسبب عدم الاهتمام بها قبل حلول الشتاء، ولم يلاحظ المواطنون اية سيارات حوضية صاروخية لتصريف أزقة 7 و 5 وبقية الأزقة من محلة 836 التي تحولت شوارعها الى بحيرات غزت البيوت!!

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