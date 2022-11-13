توضيح من القضاء العراقي بعد الجدل الذي رافق تسمية رئيس هيئة النزاهة الجديد



أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الاتهامات تجاه رئيس هيئة النزاهة الجديد حيدر حنون زاير.

وذكر المجلس في بيان: أن”بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اتهامات غير صحيحة تجاه حيدر حنون زاير الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة النزاهة ونود ان نبين ان حيدر حنون شغل منصب رئيس استئناف ميسان قبل تعينه بمنصبه الجديد ومن غير المعقول ان يعين مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف عليه ملاحظات سلبية بخصوص نزاهته لذا فان ما يثار بحقه غير صحيح”.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمرا بتكليف القاضي حيدر حنون زاير رئيسا لهيئة النزاهة بالوكالة.

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