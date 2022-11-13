خلال 10 أيام فقط .. اعتقال اكثر من 100 تاجر مخدرات في البصرة



كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاحد، عن احصائية ممارسات قسم شرطة مكافحة المخدرات في محافظة البصرة خلال 10 أيام، والتي اسفرت عن اعتقال اكثر من 100 تاجر مخدرات.

وذكر المصدر إن “قسم مكافحة المخدرات في البصرة وخلال عشرة ايام فقط تمكن من اعتقال 102 تاجر مخدرات وضبط 21 كيلو من المخدرات واكثر من 35 الف حبة مخدرة”.

مشيرا الى ان ” تجار المخدرات الذين تم القاء القبض عليهم موزعون في مختلف اقضية ونواحي المحافظة “.

مبيناً أن “الحصة الاكبر من عمليات القاء القبض كانت في شرق محافظة البصرة بقضاء شط العرب وشمالها ومركز المحافظة”.

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