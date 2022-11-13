رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي



أكد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم ، ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي.

وذكر بيان رئاسي:” ان الرئيس التقى وفداً من مركز بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة مسؤولة المركز وعضو المجلس القيادي في الحزب رابحة احمد”.

وفي الاجتماع قدّم وفد الاتحاد التهاني لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه، كما قدم شرحاً مفصلاً عن آليات عمل فرع بغداد وجهوده في تعضيد أواصر التعاون والتنسيق مع باقي الجهات السياسية.

ورحّب رئيس الجمهورية بالوفد، مشيراً إلى أهمية عمل كوادر الحزب على طريق تقريب وجهات النظر مع الكتل السياسية، كما أكد ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي وبما يحقق آمال الشعب بكل مكوناته.

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