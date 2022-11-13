ضابط امن يعتدي بالضرب على مراسل قناة “زاكروس” في اربيل لمنعه من تغطية حريق

12/11/2022

تعرض مراسل قناة زاكروس الزميل مصطفى سلمان الى اعتداء بالضرب، من قبل ضابط امن تابع للاسايش، صباح اليوم السبت.

وافاد الزميل سلمان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في اتصال هاتفي، انه كان في تغطية خاصة، لحادثة الحريق الذي اندلع في باحة احدى المطاعم القريبة، من فندق كريستال في اربيل، مبينا انه واثناء التغطية تفاجأ بمحاولة استيلاء ضابط أمن على هاتفه الشخصي، لتوثيقه نشوب حريق باحدى المطاعم، وارساله الى القناة.

مبينا انه رفض التخلي عن محموله الخاص، ما ادى الى غضب ضابط الامن والاعتداء على المراسل بالضرب.

واظهر مقطع فيديو جرى تداوله بين الصحفيين، شهادة المراسل عن الحادث، وتوثيق تمزيق ثيابه من قبل ضابط الاسايش.

واذ تجدد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تأكيدها انحسار الحريات الصحفية في العراق، فانها تعد ما تعرض له انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد المكفولة دستوريا.

وتعرب الجمعية عن قلقها بعد تكرار حالات الاعتداء على الصحفيين، ولتدني مستويات حرية العمل الصحفي في الاقليم، وتدعو الحكومة الاتحادية الى الخروج من صمتها، ازاء مايتعرض له العاملين في وسائل الاعلام في الاقليم، بشكل شبه يومي من عنف واساليب وحشية، تهدف لثنيهم عن اداء واجباتهم المهنية.

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