فؤاد حسين يؤكد أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الإداري



أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السبت أن المرحلة المقبلة ستركز على تفعيل العمل بالدبلوماسية الاقتصادية ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري في مركز الوزارة والبعثات العراقية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان : أن فؤاد حسين وخلال لقائه بعددٍ من سفراء وزارة الخارجية وموظفيها دشّن مرحلة وصفها بالجديدة وأكد فيها أن “الدبلوماسية الاقتصادية ستكون سبيلنا النافذ”.

وأضاف البيان أنه خلال حفلٍ ترحيبي أقامته الوزارة وبمناسبة تجديد الثقة بفؤاد حسين لقيادة دفة الدبلوماسية، عرض الوزير أهم الأعمال الواجب اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم التركيز على دعم العمل بالدبلوماسية الاقتصادية ورفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري في مركز الوزارة والبعثات العراقية”.

وشدد على استكمال خطوات تدريب ورفع قدرات الملاكات الوظيفية في الوزارة وذلك عبر معهد الخدمة الخارجية.

وركّز الوزير كذلك على المرحلة المقبلة وعدّها “رافعة حقيقية ومنصة متقدمة للدولة العراقية تحقيقاً لأعلى مستويات المصلحة الوطنية العليا خدمة لشعبنا الكريم وانسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي”.

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