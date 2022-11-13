قائمقام الغراف يحتجز مراسلين اثنين داخل مركز الشرطة لمنعهم من تصوير مستشفى القضاء

12/11/2022

احتجز قائمقام قضاء الغراف في ذي قار حسن الخفاجي، مراسلا قناتا “التغيير” سلامة السرهيد و”الفلوجة” سعد الركابي، لاكثر من نصف ساعة في مركز الشرطة.

وذكر الزميل السرهيد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه كان مع زميله سعد الركابي، صباح اليوم، لتصوير المناطق التي تعرضت للغرق، جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد منذ ليل امس، واثناء التغطية، صادفهم القائمقام، وقام بسحب هوياتهم التعريفية، بعد ان طلب منهم التوجه الى مركز شرطة المدينة، لاستعادة هوياتهم، مبينا انهم توجهوا صوب المركز، وجرى احتجازهم هناك، والتحقيق معهم من قبل الخفاجي، بشأن احتمالية صناعة مواد صحفية عن سوء الخدمات، وغرق المناطق في القضاء بفعل امطار متوسطة.

واضاف المراسل ان مركز الشرطة تلقى نداء من قيادة عمليات ذي قار، واخلى سبيلهما على الفور.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين احتجاز المراسلين، ومحاولة منعهم من التغطية من قبل قائمقام الغراف، وتعده انتهاكا وتطاولا واضحا لتكميم الافواه وتقويض حرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

ويلاحظ ان عملية منع المراسلين الصحفيين الميدانيين اصبحت اسلوبا منتهجا من قبل جميع المسؤولين في الدولة العراقية، بدءا من قائمقام ووصلا الى الوزراء والقيادات الامنية وصولا الى القائد العام للقوات المسلحة.

وتطالب الجمعية المسؤوليين كافة باحترام القانون، ومبادئ الدستور، والكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم بهدف منعهم من نقل الصور عن سوء الخدمات في المدن.

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