متظاهرون في ألمانيا ينددون باستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في العراق

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شهدت مقاطعة دوزلدورف الألمانية، السبت، تظاهرات حاشدة شارك بها الالاف من المواطنين تندد بــ “صمت المجتمع الدولي وحكومات العالم” عن الخروقات التي ترتكبها الحكومة التركية وقواتها شمالي العراق.

وذكرت شبكة “سبيتكروم نيوز”، الأمريكية في تقرير نشرته في الثاني عشر من نوفمبر وترجمته (بغداد اليوم)، ان تظاهرات منفصلة انطلقت في المقاطعة الألمانية قبل ان تجتمع نحو تظاهرة اكبر استمرت لساعات.

وبحسب الشبكة، فان المتظاهرين “نددوا بصمت المجتمع الدولي عن الخروقات التركية واستخدامها للأسلحة الكيماوية شمالي العراق” في إشارة الى الانباء التي تحدثت عن قيام تركيا باستخدام أسلحة محرمة ضمن عملية (مخلب النمر) التي تشنها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

المتظاهرين بحسب المعلومات التي أوردتها الشبكة، انتقدوا أيضا “تردد” الحكومة الألمانية في اتخاذ إجراءات تحقيقية بطبيعة الأسلحة التي تستخدمها تركيا في الشمال العراقي، مؤكدة “ان تصريحات السلطات الألمانية حول استحالة القيام بتحقيق دولي بشان الخروقات التركية، اثارت غضب الجماهير وترجمت الى التظاهرات الحالية”.

يشار الى ان السلطات التركية تشن حاليا حملة اعتقالات ضد شخصيات مجتمع مدني وصحفيين يطالبون من داخل تركيا باجراء تحقيق دولي في الخروقات التركية ضد الشمال العراقي.

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