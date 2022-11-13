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منتخبنا الوطني يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري


تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الأكوادوري بنتيجة (0-0) في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

يتبع..

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