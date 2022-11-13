منتخبنا الوطني يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري



تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الأكوادوري بنتيجة (0-0) في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

يتبع..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط