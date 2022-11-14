الأنواء الجوية تتوقع عودة الأمطار بداية من اليوم

توقعت هيئة الأنواء الجوية عودة الأمطار اليوم الاثنين، فيما أشار مرصد بيئي إلى أن نحو 75% من المياه الساقطة تهدر من دون فائدة. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن “طقس البلاد اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية”.

وأضاف البيان، أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية”.

وأشار، إلى أن “درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

ولفت البيان، إلى أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في اقسامها الغربية”.

وأكد، أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.وأورد البيان، ان “طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً”.

ويواصل، أن “درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

ونوه البيان، إلى أن “طقس البلاد ليوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً”.

وأضاف، أن “درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متعددة منها تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

ومضى البيان، إلى أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في اقسامها الشرقية تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق”.

من جانبه، ذكر مرصد العراق الاخضر المهتم بشؤون البيئة في بيان تلقته (المدى) أن “الأمطار هذه السنة سقطت مبكرا في العراق، عكس السنين الماضية”، مبيناً انه “بمرور السنين شهدت البلاد انخفاضا في كميات الامطار بسبب تغيرات المناخ التي يعتبر العراق من البلدان الأكثر تأثراً بها”. وأضاف البيان، أن “الأمطار اغلبها تهدر من دون الفائدة منها، بسبب فقدان المشاريع الاستثمارية المائية والبيئية”، مبينا أن “نحو 75% تهدر في الشوارع والطرق وتذهب مع مياه المجاري، او تكون مستنقعات وتجمعات مائية وتتبخر”.

تابع أن “20% منها تغذي مستجمعات المياه السطحية مثل الانهر، البحيرات، الاهوار، والاراضي الزراعية”، موضحاً ان “عدة محافظات تعتمد بزراعتها على هذه الأمطار”.

وأشار البيان، إلى أن “5% المتبقية منها تجد طريقها الى مكامن المياه الجوفية”، داعياً الحكومة “لوضع خطط وتنفيذ حلول سريعة لاستثمار هذه المياه التي تحل جزءا كبيرا من مشكلة البلاد”.

وكان العراق قد شهد خلال يومي الجمعة والسبت موجة مطرية نوعية أدت إلى غرق العديد من الشوارع.

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