البصرة تواجه الجفاف بالتكنولوجيا.. تعقب بحيرات الأسماك بنظام GPS



أعلنت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تعقب وملاحقة بحيرات الأسماك غير الرسمية في المحافظة عبر نظام GPS، لمعالجة مشكلة التجاوز على المياه.

وقال معاون محافظ البصرة حسن النجار، بتصريح إذاعي، إن “التجاوزات على المياه في البصرة تنوعت بين عدم دفع مبالغ المياه أو التجاوز على الحصص المائية أو عمل بحيرات اسماك بشكل تجاوز على الحصص المائية”.

وأضاف أن “عدد البحيرات المتجاوزة وصل 14 بحيرة، وتم طمر عدد منها وسيتم البحث عن جميع البحيرات عن طريق نظام GPS”، داعيا المواطنين إلى “الإبلاغ عن اي حالة تجاوز على المياه”.

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