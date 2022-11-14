السوداني يقوم بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي



الصحفي: سجاد شنكالي

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء الأحد، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد.

واطلع سيادته على ردهات المستشفى وواقع الخدمات المقدمة فيها ومستوى وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية،

كما التقى بالعاملين من الكوادر الطبية والخدمية، وتفقد عددا من المرضى الراقدين، واستمع إلى شكاوى المرضى والمراجعين بشأن الخدمات المقدمة.

واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم، كما وجّه بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين.

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