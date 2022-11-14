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تحذيرات للسياح الاوروبيين والاجانب من السفر لتركيا بعد حادث ميدان تقسيم

بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا السياح من الدول الاوروبية والسياح من جنسيات عربية واجنبية من السفر للعاصمة التركية اسطنبول بعد الهجوم الذى وقع بميدان تقسيم والذى اسفر عن عدد من الوفيات والاصابات

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى من هجمات جديدة تستهدف العاصمة التركية ومقاطعات كبرى داخل تركية وكذلك المناطق الحيوية والسياحية بتركيا الامر الذى يمثل مخاطر للسفر الى تركيا

واضاف ان تركيا لن تصبح دولة امنة يمكن للسياح السفر اليها بعد الهجوم الضخم الذى شهده ميدان تقسيم بالعاصمة التركية حيث يكتظ هذا المكان بالاجانب والسياح

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