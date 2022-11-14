جيمس جيفري يكشف السياسة الامريكية وخططتها القادمة بشأن سوريا



ولات خليل – وكالات

أوضح المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري عما ترمي إليه واشنطن بشان سوريا والخطط الجديدة التي تسعى لتطبيقها حتى البدء بعملية سياسية تنهي ازمتها.

وفي هذا الصدد كشف جيفري أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تجميد الصراع في سوريا، حتى البدء بحل سياسي ينهي الحرب.

ونقلت وكالة “نورث برس” عن جيفري، أن التواجد الأميركي والإسرائيلي والتركي في سوريا، “يمنع الأسد وروسيا وإيران من تحقيق انتصار استراتيجي في المنطقة”، مشيرا أنه من المهم إيقاف هذا التحالف، لاسيما أن روسيا وإيران تحالفتا أيضاً في الحرب الأوكرانية، لذلك فإن هذا الأمر “مهم للإدارة الأميركية الحالية”.

وبين جيفري أن الإدارة الأميركية الآن تمنع وجود أي طرف منتصر على الآخر، بعد فشلها في فرض حل الخطوة مقابل الخطوة وفق القرار 2254، حتى الآن.

ورأى أنه على الولايات المتحدة الانخراط مع روسيا وبشكل غير مباشر مع النظام السوري، عن طريق روسيا، لايجاد حل للصراع، لافتا إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، لم يربح الحرب، فهو اليوم يجلس إلى الأنقاض والخراب. حسب وصفه.

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