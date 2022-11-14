حريق في مذخر مستشفى الشوملي يلتهم أدوية المرضى



في الوقت الذي ما يزال فيه حريق الوزيرية في بغداد ينطفئ ويشتعل أحيانا منذ أيام، يندلع حريق آخر في ناحية الشوملي ببابل.

وسبب تماس كهربائي حريقا التهم مذخر الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى الشوملي جنوبي بابل، نتجت عنه خسائر كبيرة في أدوية متنوعة كانت من المفترض أن تذهب للمرضى.

وبحسب إدارة المستشفى فلا خسائر بشرية تذكر، فيما لا تزال الأدلة الجنائية تعمل في مكان الحادث للوصول إلى ما يؤكد أن السبب تماس كهربائي.

الخزن الخاطئ للأدوية وافتقار المذخر إلى إجراءات السلامة والأمان واستخدام جدران الـ”بي.في.سي” والسقوف الثانوية، مخالفات قانونية أدت إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة بحسب فرق الدفاع المدني، التي منعت وصوله إلى الأقسام المجاورة.

وقال المفوض محمد خضير عباس، من مديرية دفاع مدني الشوملي 28، لـUTV إن “المستشفى غير ملتزم بشروط السلامة والأمان للدفاع المدني”.

لا تنتهي حوادث الحرائق هذه الأيام، فمن مخازن العطور في بغداد إلى مذاخر مستشفى الشوملي، سلسلة نيران تلتهم كل ما تطوله، فيما تعزو أجهزة الدفاع المدني أسبابها إلى التقصير وعدم الالتزام بشروط السلامة وإجراءات الأمان.

المراسل: حيدر الجلبي

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