خلاف على (رَحْلَة مدرسية) يفجر نزاعاً دامياً في العراق

افاد مصدر امني بمحافظة النجف، الأحد، بإصابة 14 شخصاً في هجوم على مدرسة بناحية المناذرة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر ان “خلافا على (رَحْلَة مدرسية) بين طالبين أدى بذوي احد الطلبة للهجوم على متوسطة ابو الأسود الدؤلي بناحية المناذرة جنوبي المحافظة باستخدام العصي والحجارة والاسلحة النارية”.

وبين المصدر، ان “الهجوم على المدرسة أدى لاصابة 12 طالباً بالإضافة إلى الحارس وموظف الخدمات”.

وأشار إلى ان “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمشفى، واعتقال الجناة المهاجمين”.

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