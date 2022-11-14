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خلال 72 ساعة.. الكهرباء تعلن عن رقمين متناقضين بشأن انتاج الطاقة


أكد وزير الكهرباء، زياد فاضل، الأحد، أن خطته تستهدف الوصول إلى انتاج 24 ألف ميغاواط من التيار الكهربائي، فيما تضاربت تصريحاته بشدة مع تصريحات المتحدث باسم الوزارة، التي أكد فيها انتاج 24 ألف ميغاواط وهي النسبة التي يأمل الوزير تحقيقها وفقًا لخطته.

وقال وزير الكهرباء، في تصريح متلفز، إن “خطته تستهدف الوصول الى انتاج 24 ألف ميغاواط من الطاقة”.

إلا أن الملفت، تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، الخميس الماضي، الذي قال فيه، إن “انتاج الكهرباء وصل إلى 24 ألف ميغاواط وخطتنا تستهدف الوصول الى 26 الف ميغاواط”.

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