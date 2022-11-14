دراسة طبية: ارتباط وثيق بين أدوية الكوليسترول والسكري وبين تراجع بعض الأمراض



الصحة

كشفت دراسة طبية جديدة، عن ارتباط وثيق بين أدوية ارتفاع الكوليسترول، أو تلك المستخدمة للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، وبين تراجع فرص الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وكان جميع المشاركين في التقييم أكبر من 50 عاماً، ويتناولون واحداً على الأقل من الأدوية التالية: خفض الكوليسترول، مثل الستاتين، وعقاقير السيطرة على مرض السكري، بما في ذلك الأنسولين، والأدوية الخافضة للالتهابات، باستثناء المنشطات، و”ليفودوبا” التي تعالج اضطرابات الحركة الناتجة عن الأمراض التنكسية العصبية.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، أن الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول، أو السيطرة على مرض السكري، أظهرت ارتباطاً بانخفاض معدل انتشار أي نوع من أمراض العين التنكسية، بنسبة 15 و22% على التوالي.

وقال القائمون على الدراسة: “هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها، بحيث يتم التركيز أكثر على اكتشاف عامل السببية، والتداخل المحتمل لهذه الأدوية مع المسارات الفيسيولوجية المرضية”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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