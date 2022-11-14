رئيس إقليم كوردستان يدين تفجير اسطنبول “الإرهابي”



أدان إقليم كوردستان، يوم الأحد، التفجير الذي وقع في ميدان تقسيم في اسطنبول بتركيا، وأوقع قتلى وجرحى.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تغريدة، “‏إنني أدين الهجوم الإرهابي في اسطنبول، أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا وأحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، “‏أدين بشدة الهجوم الجبان في اسطنبول، ‏أفكاري مع حكومة وشعب تركيا والضحايا وعائلاتهم”.

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

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