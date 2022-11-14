Posted on by

رئيس إقليم كوردستان يدين تفجير اسطنبول “الإرهابي”


أدان إقليم كوردستان، يوم الأحد، التفجير الذي وقع في ميدان تقسيم في اسطنبول بتركيا، وأوقع قتلى وجرحى.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تغريدة، “‏إنني أدين الهجوم الإرهابي في اسطنبول، أفكاري وصلواتي مع أسر الضحايا وأحبائهم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، “‏أدين بشدة الهجوم الجبان في اسطنبول، ‏أفكاري مع حكومة وشعب تركيا والضحايا وعائلاتهم”.

وأعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بانفجار شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية إلى 6 قتلى وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close