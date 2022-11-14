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قصف جديد يستهدف مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء كويسنجق

الصحفي: سجاد شنكالي

أعلن قائممقام قضاء كويسنجق، طارق الحيدري ، اليوم الاثنين، أن مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في كويسنجق استهدفت بقصف صاروخي .

ونقل الصحفي سجاد الشنكالي، ان ثلاثة طائرات مسيرة، قصفت قبل قليل، موقع جمعية كادحي كوردستان- ايران، وذلك بالتزامن مع قصف طال مواقع حزبية في قضاء كويسنجق، واسفر عن وقوع ضحايا.

وأكد الشنكالي ، ان القصف استهدف مقر جمعية كادحي كوردستان- ايران في قرية زرغويزي، لكن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لأن المقر كان قد تم إخلاؤه سابقا.

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، مقتل مدني واصابة 8 اشخاص بجروح اثر القصف الاخير لمنطقة كويسنجق، فيما لم يتضح عدد الاصابات في منطقة زركويز.

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