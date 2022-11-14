قصيدة : قُبلة واحدة في محطة !

للشاعر المجري جيولا يوهاس

ترجمة مهدي قاسم

خمس دقائق ، يمكن السير ، في شعاع الشمس الذهبي

حينما يهبني الخريف ضوئه البهي

ثمة قُبلة لامرأة ارتعشت في الهواء ،

امرأة غريبة اسمها إنوميناتا ،

عيني لم تعد تتذكر خصلات شعرها ،

ولا تتذكر نصف جفونها المغلقة ،

ولكن مذاق قبلتها كان حلوا ،

مثل نكهة نبيذ عسلي مقطّر !،

ودمها الفتي أجّج في داخلي لهيبا ساخنا .

خمس دقائق ، يمكن الذهاب ،

حيث مسافات بعيدة تناديني ،

و ثمة غرف، يخيم فيها خريف ناعس ، بلون رصاصي ،

أيام عندما يستحيل وجهي إلى مائة تجعيده متغضنة ،

خمس دقائق ، يمكن الذهاب ، مثل بعض النجوم القصية ،

فكم باتت تلك المرأة القابلة للتقبيل بعيدة ،

، مثل بقعة ضوء ساطعة .

أنا ذاهب ، مثل أفضل منسق أعراس ،

إلى حفلة زفاف على غير انتظار !.

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