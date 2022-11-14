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قصيدة : قُبلة واحدة في محطة ! للشاعر المجري جيولا يوهاس

قصيدة : قُبلة واحدة في محطة !

للشاعر المجري جيولا يوهاس
ترجمة مهدي قاسم

خمس دقائق ، يمكن السير ، في شعاع الشمس الذهبي
حينما يهبني الخريف ضوئه البهي
ثمة قُبلة لامرأة ارتعشت في الهواء ،
امرأة غريبة اسمها إنوميناتا ،
عيني لم تعد تتذكر خصلات شعرها ،
ولا تتذكر نصف جفونها المغلقة ،
ولكن مذاق قبلتها كان حلوا ،
مثل نكهة نبيذ عسلي مقطّر !،
ودمها الفتي أجّج في داخلي لهيبا ساخنا .

خمس دقائق ، يمكن الذهاب ،
حيث مسافات بعيدة تناديني ،
و ثمة غرف، يخيم فيها خريف ناعس ، بلون رصاصي ،
أيام عندما يستحيل وجهي إلى مائة تجعيده متغضنة ،
خمس دقائق ، يمكن الذهاب ، مثل بعض النجوم القصية ،
فكم باتت تلك المرأة القابلة للتقبيل بعيدة ،
، مثل بقعة ضوء ساطعة .
أنا ذاهب ، مثل أفضل منسق أعراس ،
إلى حفلة زفاف على غير انتظار !.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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