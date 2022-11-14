قناة دجلة تتعرض لتهديدات وحملات تحريض من جهات سياسية معلومة

13/11/2022

تعرضت قناة دجلة الفضائية الى حملة ممنهجة على خلفية اعتراض احد مقدمي البرامج على استخدام احدى المدارس في مراسم رفع العلم غير النشيد الوطني.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان قناة دجلة تلقت تهديدات بالاقتحام والحرق او الغلق على خلفية ما طرحه مقدما برنامج “عالمكشوف” كل من علاء الجبوري وخمائل خليفة، بعد ان عرضوا مقطع فيديو يظهر فيه حفل رفع العلم العراقي باحدى المدارس بمنطقة الرصافة ببغداد، ولكن ادارة المدرسة اذاعت نشيدا مذهبيا سياسيا، بدلا من النشيد الوطني العراقي.

وتسببت حملة التحريض، التي تقودها اطرافا سياسية ومسلحة ذات صلة بعمليات اقتحام وتهديد فضائيات ووسائل اعلام عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بارهاب الزملاء العاملين في القناة، على الرغم من قيامهم برفع دعوى قضائية بتهمة المساس بالمقدسات على قناة دجلة، الا انهم لم يكتفوا بالسياقات القانونية.

واذ تعلن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رفضها لكل حملات التحريض ضد الصحفيين، فانها تستغرب الصمت الحكومي ازاء ما تتعرض له قناة دجلة، على الرغم من اعلان رئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني عزمه على انهاء الفوضى وارجاع هيبة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة.

وتطالب الجمعية حكومة السوداني بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة بانهاء عمليات ارهاب الصحفيين، وفرض الاجندات السياسية بواسطة هذه الاساليب، على وسائل الاعلام العراقية، كما تحمل الجمعية السوداني المسؤولية الكاملة لسلامة الصحفيين العراقيين.

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