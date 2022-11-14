مرصد الازمات يعلن إقليم كردستان منطقة “خطرة”



أعلن مركز الازمات في انذار نشره في الثالث عشر من نوفمبر الحالي، إقليم كردستان العراق بانه “منطقة خطرة” في إشارة الى الاحداث الجارية حاليا في مدينة السليمانية.

المرصد ومن خلال انذاره الذي ترجمته (بغداد اليوم)، نصح الأجانب بمغادرة المدينة او الابتعاد عن المناطق التي تشهد التظاهرات، مشددا على ضرورة ان يعمل الأجانب على تفادي السفر الان الى الإقليم بشكل عام، ومدينة السليمانية بشكل خاص.

انذار المرصد اكد أيضا وقوع “اشتباكات” بين المتظاهرين في المدينة وقوات الامن التابعة لحكومة الإقليم، مبينا استخدام “الغاز المسيل للدموع والعصي” في محاولة لتفريق المتظاهرين.

يشار الى ان مدينة السليمانية شهدت تظاهرات طلابية نتيجة لتخفيض الأجور واستمرار التدهور الاقتصادي في الإقليم تحت إدارة السلطة الحالية.

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