“يونامي” تدين القصف الإيراني على إقليم كوردستان



أدانت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي)،الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية على مناطق داخل إقليم كوردستان، معتبرةً إياها “انتهاكاً للسيادة العراقية”.

وتعرّضت عدة مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة في أربيل بإقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين، لقصفٍ جوي بالصواريخ والمسيّرات، تبنّاه الحرس الثوري الإيراني.

وقالت البعثة الأممية في العراق عبر تويتر، “يجب عدم استخدام العراق لحلِّ القضايا”، مشيرةً إلى أن السبيل الوحيدة لحلّ القضايا الأمنية الثنائية بين العراق وإيران يجب أن تحلّ بالحوار.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن استشهاد شخصين، أحدهما عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني، وإصابة 8 آخرين نُقِلوا إلى مستشفيات الإقليم، بحسب وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي.

وسبق أن استهدف الحرس الثوري الإيراني، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، مقرات حزب “كوملة” الإيراني المعارض، والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في أربيل والسليمانية، تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

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