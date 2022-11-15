أول تعليق من فرديناند عن هجوم رونالدو على إدارة اليونايتد

أفادت تقارير إعلامية، أن ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، على خلفية المقابلة الصحفية التي أجراها وهاجم فيها إدارة النادي والمدير الفني إيريك تين هاج، حيث أوضح رونالدو أنه لا يحترم تين هاج، قائلاً: “لقد حاولوا دفعي للخروج من النادي، ليس فقط المدرب وإنما 2 أو 3 حوله أيضاً. المدير التنفيذي من بينهم”.

أماً بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخباً، مثل زميله السابق الآخر واين روني، الذي هاجم رونالدو علناً لأشهر، وحث يونايتد على التخلص منه، فهو يستغرب بشدة من دوافعهم التي تتصدر العناوين الرئيسية، وأضاف: “لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته، وما زلت ألعب بمستوى عالٍ.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه ضاحكاً”.

موقف فيرديناند من حوار كريستيانو رونالدو

من جانبه، أوضح فيرديناند، في تصريحات أبزرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا يمكن لأحد أن يدافع عن كريستيانو رونالدو بعد فعلته تلك”، وأضاف: “المقابلة تم إعدادها مسبقاً، لهدف واحد الكل يعرفه، رونالدو يرغب في مغادرة النادي، رابط المحبة الذي يملكه رونالدو لمانشستر يونايتد لا وجود له، وإن كان موجوداً، فقد انتهى”.

وتابع: “قبل تلك المقابلة، كنت أدافع عن كريستيانو رونالدو، أما في الوقت الحالي، فلا أستطيع أن أكون في موقف الدفاع عن اللاعب إطلاقاً، كريستيانو رونالدو أصبح مشكلة كبيرة حالياً، ويجب التخلص من تلك المشكلة”.

فيرديناند يكشف عن رغبة رونالدو في مغادرة صفوف مانشستر يونايتد

وتسائل أسطورة دفاع اليونايتد: “ماذا لو كان كريستيانو رونالدو لاعباً، وجاء زميل له وقام بمقابلة كتلك، هل سيكون سعيداً بما فعله زميله؟ لا، على الإطلاق، لأن رونالدو يفعل كل شيء في يده ليجعل مانشستر يونايتد يقوم بالتخلص منه في أقرب وقت ممكن”.

وواصل: “لعبت مع روي كين، ديفيد بيكهام، رود فان نيستلروي، ياب ستام، لقد قاموا بأفعال أقل سوءاً من تلك، وألقى بهم فيرجي “السير أليكس فيرجسون” خارج النادي”، وتابع: “لا يجب أن تبقى في النادي، حينما تقول أنك لا تحترم المدير الفني للفريق”.

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