Posted on by

التجارة تعلن الغاء عشرات الوكالات (غذائية وطحين) لمخالفتهم الضوابط


اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، الغاء 106 وكالة غذائية وطحين بسبب مخالفتهم للضوابط والتعليمات خلال شهر تشرين الاول الماضي .

وذكر اعلام التجارة في بيان أنه “اكدت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط بان دائرتها قامت كذلك بمنح 29 و تدوير 162 وكالة ودمج 46 وكالة واستحداث 10 وكالةواعادة 27 وكالة وتسجيل 8664 طفل حديث الولادة وتسجيل 72904 فرد تسجيل جديد فضلا عن شطر 11006 عائلة وشطب 15755 فرد بسبب الوفاة ورفع الحجب عن 1867 عائلة و10321 فرد”.

ودعت صابط بحسب البيان “المواطنين التبليغ عن المخالفات او الاستفسارات وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة الفيس بوك وارقام الخطوط الساخنة لدائرتها ودائرة الرقابة التجارية والمالية وقسم شؤون المواطنين في وزارة التجارة او عبر رابط خدمة راقبني”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close