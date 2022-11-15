السوداني يحرك الخارجية لحسم ملف إخراج القوات التركية



كشف عضو لجنة الامن الدفاع النيابية ياسر إسكندر، الاثنين، عن توجيه رئيس الوزراء محمد السوداني لوزير الخارجية فؤاد حسين من اجل التحرك على ملف اخراج القوات التركية ووقف اعتداءاتها المستمرة.

وقال اسكندر في حديث تابعته “تنوع نيوز” إن “السوداني قد وجه وزير الخارجية بالتحرك على ملف اخراج القوات التركية من الأراضي العراقية”، لافتا إلى ان “التحرك الدبلوماسي سيكون الحل الأمثل في هذه الفترة”.

وأضاف، ان “مشكلة العراق تكمن في عدم تطوير الدفاع الجوي وبالتالي السيطرة على أجواء البلاد من القصف المستمر”.

وتابع، انه “من الضروري ان تعمل الحكومة الجديدة على تطوير تسليح وزارة الدفاع من خلال شراء أسلحة فعالة ومتطورة”، مضيفا ان “العراق يفتقد الى التقنيات الحديث في اجوائه لاسباب عديدة ابرزها الضغط الدولي”.

وتواصل تركيا توغلها في الداخل العراقي وتنفيذ هجماتها العسكرية بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل عشرات الضحايا وتهجير العديد من القرى الحدودية بمحافظات إقليم كردستان

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