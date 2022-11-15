العديد من المسلمين في السويد أكلوا لحم الخنزير دون أن يعرفوا ذلك!

إيهاب مقبل

كشفت لينا سبارينغ، مديرة منتوجات متجر ايكا، وهو واحد من أكبر المتاجر الغذائية والمنزلية في السويد، في بيان صحفي لها مؤخرًا، أن نقانق الدجاج المشوية بوزن 800 غرام قدْ تكون ليست دجاج، إذ تحتوي على لحم الخنزير ولحم البقر الأوروبي بدلًا من نقانق الدجاج ذات الأصل السويدي، كما عادة يُكتب على العبوة.

وأضافت سبارينغ في بيانها الصحفي، والذي تلقت صحيفة غوتنبرغ بوستن اليومية السويدية نسخة منه أن متجر ايكا يجري فحوصات جودة دقيقة على جميع منتوجاته الخاصة، وأن المتجر يأخذ الحادث على محمل الجد، ويستدعي حاليًا المنتجين، ويتحقق في الإجراءت التي ينبغي اتخاذها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى على حد قولها.

وهذه الحادثة ليست الأولى التي يحدث فيها حالات غش للمسلمين في الطعام، إذ تقول صحيفة “ميت في ستوكهولم” في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي أن الإدارة البيئية السويدية، وفي مشروعها الذي استمر من نوفمبر تشرين الثاني 2020 إلى مارس آذار 2021، والذي أطلقت عليه تسمية «مشروع الغش – الحمض النووي في منتجات اللحوم»، أكتشفت أن الزبائن يشترون من المتاجر سجق لحم الخروف وهو يحتوي على لحم الخنزير المفروم.

وتابعت الصحيفة بالقول أن محلات المأكولات اللذيذة في مدينة ستوكهولم تغش منتوجات اللحم المفروم واللحم المقدد، وقدْ أشترى العملاء لحم الخنزير ولحم الحصان، على الرغم من إنه قدْ ذُكرَ على العبوات لحم الضأن أو لحم البقر، وهذا ما كشفَ عنه مشروع الغش للادارة البيئة بعد تحليل الحمض النووي للحوم في 13 عينة عشوائية من عشرة تجار في كل من المدن الداخلية والخارجية. وقدْ زارت الإدارة البيئية خمسة متاجر وخمسة مصانع للنقانق واللحم المفروم.

وكتبت إدارة البيئة أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ستوكهولم لا يريدون أكل لحم الخنزير لأسباب دينية، ولكنهم معرضون لخطر كبير للقيام بذلك عن طريق الخطأ عندما تتجاهل المتاجر وضع علامات على لحوم منتوجاتها.

وتشير ادارة البيئة في تقريرها إلى أن شراء لحم الخنزير دون معرفة ذلك يمثل «مشكلة أخلاقية». وزيادة على ذلك، فقد دفع العملاء الكثير مقابل هذه البضائع، والتي تبين انها مخلوطة بالمواد الخام الرخيصة كما تقول الإدارة.

المصادر:

– صحيفة غوتنبرغ – بوستن

https://www.gp.se/ekonomi/ica-%C3%A5terkallar-kycklingkorv-kan-inneh%C3%A5lla-grisk%C3%B6tt-1.83597375

– صحيفة ميت في ستوكهولم

https://www.mitti.se/nyheter/kottfusk-avslojat-lammkorv-inneholl-flask/repujm!tIfsoKUretLnj04GQgRT7Q/

انتهى

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