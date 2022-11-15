القذافي و”حفيده”.. صورة حقيقية والأخرى مزورة



القذافي أم حفيده

ظهرت على صفحات وحسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تظهر أحد أحفاد الزعيم الليبي السابق، معمّر القذافي، الذي أطاحت به انتفاضة في عام 2011.

ويظهر في الصورة من يبدو أنه فتى في العقد الثاني من العمر، يرتدي قبعة سوداء، وتتشابه ملامحه مع ملامح معمر القذافي.

حقيقة صورة متداولة

وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تُظهر أحد أحفاد القذافي. وأُرفقت بعض المنشورات بعبارة “هذا الشبل من ذاك الأسد”.

لكن خدمة تقصي صحة الأخبار في فرانس برس وجدت أن هذه الصورة في الحقيقة معدلة عن صورة للقذافي نفسه.

وأرشد التفتيش عنها على محركات البحث إلى صورة تتشابه عناصرها تماما، ما عدا الوجه المعدل، مع الصورة المتداولة.

صورة القذافي

وتُظهر الصورة الأصلية معمر القذافي نفسه في قمة عربية في الجزائر عام 1988، بحسب وكالة غيتي الناشرة لها.

وعمد ناشرو الصورة إلى تغيير ملامح القذافي ليبدو من في الصورة وكأنه فتى صغير يشبهه.

فرانس برس

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