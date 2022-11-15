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انهيار ممثلة سودانية بعد مشهد فاضح في مسلسل


تسببت لقطة من مسلسل سوداني شاركت في بطولته الممثلة الشابة خلود أبوبكر ظهرت فيها أجزاء حساسة من جسدها خلال القيام مشاهدة انهيار ممثلة سودانية بعد مشهد فاضح في مسلسل والان إلى التفاصيل

تسببت لقطة من مسلسل سوداني شاركت في بطولته الممثلة الشابة خلود أبوبكر، ظهرت فيها أجزاء حساسة من جسدها، خلال القيام بالدور، في إثارة الجدل في المجتمع السوداني.

وانتشرت اللقطة عبر منصات مختلفة، وسط حملة هجوم عنيفة على الفنانة، بذريعة أن المشهد مسيء للمرأة السودانية، بينما المقطع كان مأخوذًا من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي “زوجان ولكن” الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.

وظهرت الممثلة الشابة في بث مباشر عبر حسابها في “تيك توك”، لتعتذر لجمهورها، وتطلب منهم مسح مقطع الفيديو المتداول والصور التي انتشرت كالنار في الهشيم.

وقالت الفنانة خلود أبوبكر، أنها تلجأ بالدعاء إلى الله ضد الإنسان الذي وصفته بالمريض الذي شهَّر بها وقص المشهد وعمل منه مقطعًا وصورًا ليفضحها، كما شكرت كل من تضامن معها في محنتها، واصفة الشخص الذي شهَّر بها بهذه الصورة “القبيحة” بأنه مريض بعد قيامه بتكبير وتصغير الفيديو.

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