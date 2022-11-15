بهدف نادر.. “المهاجم” حكيمي يخطف الأضواء قبل كأس العالم 2022 (فيديو)



خطف المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأضواء في ظهوره الأخير قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

ويستعد حكيمي للظهور مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في النسخة السابقة التي أقيمت في روسيا عام 2018.

وخاص حكيمي مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان قبل كأس العالم 2022، وذلك خلال مواجهة أوكسير في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

فيديو أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

وسجل اللاعب المغربي هدف فريق العاصمة الفرنسية الثالث، ليساعده على الفوز بنتيجة 5-0 في آخر مباراة قبل المونديال، والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

الهدف جاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعدما تلقى اللاعب المغربي تمريرة بينيه من زميله كارلوس سولير، لينفرد بالمرمى كما لو كان مهاجما، قبل أن يودعها في الشباك.

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وأثار هذا الهدف إعجاب جماهير منتخب المغرب، حيث اطمأنت على جاهزية حكيمي بأفضل شكل فني قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

وكان هذه الهدف هو الثالث الذي يسجله حكيمي في الموسم الحالي، خلال 21 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات، كما نجح في صناعة 3 أهداف أخرى.

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