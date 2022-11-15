اخبار الفن حرصا منه على دعم الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بعد تعرضها لموقف محرج اثر انسحاب الجمهور السعودي من حفلها مشاهدة تركي آل شيخ بتصرف صادم مع بلقيس بعد اهانة الجمهور السعودي لها والان إلى التفاصيل

حرصا منه على دعم الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، بعد تعرضها لموقف محرج اثر انسحاب الجمهور السعودي من حفلها لحظة صعودها المسرح، وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، كلاما جميلا على الهواء مباشرة، بحق النجمة.

وطلب ال شيخ من بلقيس الغناء على أنغام العود، ومن الفرقة الموسيقية الالتزام ببرنامج الحفل وتجاهل خروج الجمهور بعد انتهاء فقرة الفنان السعودي، محمد عبده، قائلا: “بلقيس بنت الإمارات الغالية”.

وبدورها شكرت الفنانة الإماراتية رئيس هيئة الترفيه السعودية على دعمه لها، مؤكدة ان رسالته تعد وساماً على صدرها، وعبرت عن فخرها بالنهضة التي حققها في مجال الفن في السعودية.

وفي تفاصيل ما حدث، تعرضت بلقيس فتحي لموقف محرج بعد صعودها على المسرح خلال حفل ليلة فنان العرب، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث انسحب الجمهور من الحفل، وبقيت الفنانة واقفة في حيرة من امرها، محاولة الحفاظ على توازنها، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ وينقذ الموقف.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مغادرة الجمهور السعودي الحفل بعد صعود النجمة الاماراتية، ورجح البعض ان تصرف الجمهور جاء نتيجة نزول محمد عبده عن المسرح بعد دخول بلقيس على خلاف ما اشيع حول تقديمها أغاني معاً على المسرح، بينما أشار البعض انه فنان العرب انسحب بعد انتهاء فقرته الغنائية، تاركا المجال أمام بلقيس لتقديم أغانيها.

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