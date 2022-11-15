خليجي 25: وعود ببطولة استثنائية وتسهيلات لجماهير الدول المشاركة

يؤكد مسؤولون حكوميون ورياضيون إكمال الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة “خليجي 25” المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في البصرة، لافتين إلى اتخاذ إجراءات بشأن تسهيل دخول جماهير الدول المشاركة.

وقال وزير الثقافة أحمد البدراني، إن “وفداً حكومياً زار البصرة قبل يومين للاطلاع على الاستعدادات بشأن بطولة الخليج بنسختها الـ 25”.

وتابع البدراني، ان “الوفد اطلع على ما موجود من ملاعب ومواقع اثرية وفنادق والأمور اللوجستية لإنجاح البطولة”. وأشار، إلى أن “هذه البطولة تمثل استحقاقاً مهماً بالنسبة للعراق”، مبيناً أن “اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة البطولة لها صلاحيات كبيرة وهناك تعاون من قبل جميع اعضائها”.

وتحدث محافظ البصرة أسعد العيداني، عن “إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بمتابعة البطولة، بعد منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني، في أنها جاءت بنحو مختلف عمّا كانت عليه في السابق”.

وأوضح العيداني، أن “قسماً من متطلبات البطولة تمت مناقشتها سابقاً وانجزت”، مبيناً أن “الحوارات الحالية داخل اللجنة تجري بشأن ما تبقى مثل دخول المشجعين والفنادق”.

وأفاد رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال، بأن “البصرة جاهزة لاستضافة البطولة، ونطلب من دول الخليج أن ترسل مشجعيها لمتابعة ومؤازرة منتخباتها الوطنية”. وأضاف درجال، أن “نسخة 25 ستكون واحدة من أجمل بطولات الخليج”، نافياً “وجود قلق بشأن الملاعب والمنشآت الرياضية فضلاً عن الاستعدادات الأخرى الخاصة بالفنادق”. وعلى صعيد متصل، ذكر رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أن “هناك خطة لتطوير المنافذ الحدودية، وهي معبر سفوان ومطار البصرة الدولي، من أجل إنجاح عملية إدخال المشجعين، ونحن جاهزون لهذه المهمة”.

وأضاف الوائلي، أن “هناك تسهيلات لدخول المشجعين بمنح صلاحيات إلى سفارات الدول بأن تعطي سمات الدخول”.

وكشف، عن “مناقشات بشأن اختصاص مدير عام الجوازات صلاحية منح سمات الدخول الاضطرارية داخل المنفذ الحدودي وننتظر أن تأتي الموافقات للإعلان عن ذلك رسمياً”.

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