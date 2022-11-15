ماذا يحصل عندما تتغير الاداره الامريكيه من جمهوريه الى ديقراطيه او العكس

منذ ان استقلت الولايات المتحده عن بريطانيا العظمى عام 1776 والى الوقت الحاضر هناك تقليد متبع يحترمه الجميع ولا يعترض عليه احد حيث يتم نقل السلطه من اداره الى اخرى بكل سلاسه ويسر رغم ان المئات او الالاف من موظفي الاداره السابقه يفقدوا مواقعهم دون ضجه او شوشره اعلاميه. والمواقع الوظيفيه وخصوصا الرفيعه منها تصبح حق مكتسب للأداره الجديده واتباعها ومريديها. وعلى مدى التأريخ لم يحصل ان اعترضت اداره سابقه على تعيينات الأداره الجديده عدا الأشكالات التي اعقبت انتخابات 2020 ورغم ان الرئيس ترمب ماطل وتأخر أعترافه قليلا بالأداره الجديده ولم يحضر حفل تنصيب سلفه لكنه كان على يقين بأن اي تاخير بعد تنصيب الرئيس الجديد سوف يسبب اخراجه بالقوه من البيت الأبيض من قبل السلطات الفدراليه وهذا ينطبق على كل الموظفين الفدراليين ذوي المناصب الرفيعه في الأداره المغادره. والرئيس ترمب حاله شاذه لم تحصل في امريكا على مدى قرنين كاملين من الحكم بعد الأستقلال . أن التغيير السلس هو ركن اساس من السياقات والتقاليد الديمقراطيه يقبلها ويطبقها الجميع بكل اريحيحه دون تذمر او اعتراض. بعدها يتجه من فقد منصبه الرفيع الى المعارضه ضمن الأطر الدستوريه ويصب جل اهتمامه على متابعة اداء الاداره الجديده والعمل بجد لكسب المعركه الانتخابيه القادمه. وهذا ديدن من ارتضى بالمنظومه الديمقراطيه وأمن بها وخلاف ذلك هواء في شبك. ومن اهم المناصب الرفيعه التي يفقدها اوتوماتيكيا اتباع الاداره السابقه لصالح كوادر الأداره الجديده هي

1. كافة الوزاء ومستشاريهم ومساعديهم ومدراء مكاتبهم مع السكرتاريه

2. كافة موظفي السكرتاريه وموظفي مكتب الرئيس السابق

3. رئيس موظفي البيت الأبيض

4. كبير المخططين الاستراتيجيين وكبير مستشاري الرئيس السابق

5. مستشاري الرئيس السابق للشؤون الاقتصاديه

6. مستشاري الرئيس السابق للشؤون السياسية

7. مستشاري الرئيس السابق للشؤون الدفاعيه

8. مدير المخابرات المركزيهCIA ومساعديه وموظفي المكتب والسكرتاريه

9. نائب مدير المخابرات المركزيه CIA

10. مستشار الأمن القومي ومساعديه وموظفي المكتب والسكرتاريه

11. نائب مستشار الأمن القومي

12. مسؤول الشبكات الاجتماعية بالبيت الأبيض

13. المستشار الإعلامي بالبيت الأبيض

14. مدير الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض

15. المستشار البارز في البيت الأبيض للشؤون السياسية

16. مساعد الرئيس ومدير المجلس الاقتصادي الوطني

17. المتحدث باسم البيت الأبيض

18. المتحدث باسم وزارة الدفاع

19. المتحدث باسم وزارة الخارجيه

20. مدراء ورؤوساء الوكالات الفدراليه المرتبطه بالرئيس السابق

والسلطه الوحيده التي لا يجري عليها اي تغيير او تعديل عندما تتغير الأداره هي السلطه القضائيه حصرا عدا منصب المدعي العام الفدرالي وهذا المنصب يسميه الرئيس الجديد شريطة ان يصادق عليه الكونكرس ومجلس الشيوخ. اما التغييرات السالفة الذكر اعلاه فهي جزء اساسي من اجرأات متبعه تشرعها القوانين الفدراليه وتحفظ ديمومتها التقاليد السائده. ومن الجدير ذكره ان من صلاحية الاداره الجديده الاحتفاظ بأي موظف سابق في ا لأداره الجديده لأسباب شتى. اما من يفقد موقعه الرفيع فله الحريه ان يعود الى عمله السابق قبل عمله مع الأداره المغادره وهذا ما يحصل قي اغلب الأحيان او البحث عن فرصة عمل اخرى في مؤسسات الدوله او خارجها. والمبرر الوحيد الذي يعتمده المشرع ألأمريكي بالأصرار على هكذا اجراأت هو ان هذه التغييرات الموجبه تعزز الانسجام والتفاهم والتنسيق بين كوادرالسلطه الجديده وفي نفس الوقت يحمل الاداره الجديده كافة الأخفاقات ويحسب لها كافة النجاحات ان حصلت. وهذه الأمور تجري منذ سنين طوال بلا شماته او تجريح من قبل القادمين الجدد ولا اعتراض او تذمر من قبل من فقد موقعه الرفيع. فأتعض يااولي الالباب وكفى تنابز بالألقاب والله من وراء القصد.

ا.د. عادل جميل

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