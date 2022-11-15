مدفيديف يطالب واشنطن بدفع تعويضات إلى كوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا



قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، أمس (الاثنين)، إنه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تعويضات عن الخسائر التي سببتها لكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، ودول أخرى. ويأتي ذلك عقب تمرير الأمم المتحددة قراراً بشأن التعويضات الروسية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، اليوم، أن مدفيديف كتب على قناته بتطبيق «تليجرام»، معلقا على تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار بضرورة إنشاء آلية لتعويض الخسائر التي ألحقتها روسيا بأوكرانيا: «يجب أن يتبنوا التوصية ذاتها بشأن التعويض الكامل عن الخسائر التي ألحقتها الولايات المتحدة بكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، والعديد من الدول الأخرى التي عانت من الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي».

وأضاف مدفيديف أنه بخلاف ذلك «يبدو الأمر وكأنه بداية معاناة الأمم المتحدة كمؤسسة دولية رئيسية من أجل السلام… وستكون النهاية مؤلمة للمجتمع الدولي بأسره. وسنقوم بذلك دون منظمة الأمم المتحدة».

وقال مدفيديف إن القرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على خطط الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. وتابع: «من الواضح أن الأنجلو-ساكسون يسعون إلى إيجاد أساس قانوني لسرقة الأصول الروسية المحجوبة بشكل غير قانوني».

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قراراً يضع الأساس لتعويضات تدفعها روسيا لأوكرانيا. ويدعو نص القرار إلى إنشاء «سجل دولي» من أجل توثيق الضرر الذي تسببت فيه روسيا. وصوتت 94 دولة لصالح القرار لتتحقق بذلك أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.

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