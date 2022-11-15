مطالبةً باستدعاء السفير العراقي في الكويت.. عالية نصيف: سيتم استضافة مدير الموانئ والوكيل الفني لوزارة النقل في البرلمان



طالبت النائبة عالية نصيف

وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في الكويت ومحاسبته على مواقفه التي تصب في مصلحة الكويت على حساب العراق، مبينة أنه سيتم استضافة مدير الموانئ العراقية قريباً تحت قبة البرلمان بعد أن استضيف أمس في لجنة النزاهة، كما سيتم استدعاء الوكيل الفني لوزارة النقل الى البرلمان.

وقالت في بيان اليوم :” ان لجنة النزاهة النيابية استضافت أمس مدير الموانئ العراقية لمناقشة مشروع ميناء الفاو والعقود المبرمة مع شركة دايو الكورية والصلاحيات الممنوحة لمدير الموانئ في ابرام العقود، وكانت أجوبته ليست بالمستوى الذي ينسجم مع السياقات الإدارية والقانونية والمالية، فهناك مخالفات معززة بالأدلة وأهمها المخالفة القانونية بجعل التعاقد مع شركة دايو احتكارياً وكذلك الكثير من المخاطبات المخالفة للقانون والتي أشرنا إليها في بيانات سابقة، وبالتالي سيتم طلب استضافة مدير عام الموانئ داخل قبة مجلس النواب وليس داخل اللجنة “.

وأضافت :” كما سيتم استدعاء الوكيل الفني بوزارة النقل الى مجلس النواب لنعرف مَن الذي سمح له بالتوقيع مع وزير الإتصالات الكويتي على اتفاقية تخص قناة خور عبدالله في حين هذه القضية استراتيجية تتعلق بشواطئ العراق وبقناة مائية مهمة للعراق، وأصلاً كان تنفيذ القرارات الدولية غير سليم

وكان الأجدر بالحكومة العراقية قبل أن يفتح هذا الملف ثانية ان لاتسمح لوكيل فني بوزارة النقل أن يتحكم بالمياه الاقليمية للعراق، فما هذه الجرأة لدى الوكيل ان يوقع اتفاقية ويتم الغاؤها؟! “.

وطالبت نصيف الحكومة ووزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في الكويت لأن هناك شكوك بوجود تواطؤ مع الكويت على حساب العراق، وقد سبق وأن طالبنا بإعادة فلترة السفراء وخصوصاً الذين يحملون جنسيات الدول التي يتواجدون فيها، ومن المعيب أن نرى سفيراً لنا في دولة اخرى وقد أصبح محامياً يدافع عن مصالح تلك الدولة “.

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