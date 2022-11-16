Posted on by

ألمانيا: يجب ألا نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك – أرشيفية
تم تحديثه الثلاثاء 2022/11/15 07:58 م بتوقيت أبوظبي
حضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إيران، على السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالعودة إلى مواقعها النووية.

وقالت الوزيرة الألمانية، في تصريحات صحفية: يجب ألا نسمح مطلقا لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، انتقدت مساء الإثنين، حقوق الإنسان في إيران، قائلة إن المسؤولين في إيران يعتقدون أنهم قادرون على “قمع وترهيب وقتل الناس دون عواقب”.

وأوضحت الوزيرة، أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف على وجه الخصوص دائرة النفوذ الداخلية للحرس الثوري والهياكل التي تمولها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على مزيد من الإجراءات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close