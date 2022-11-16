ألمانيا: يجب ألا نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك – أرشيفية

تم تحديثه الثلاثاء 2022/11/15 07:58 م بتوقيت أبوظبي

حضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إيران، على السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بالعودة إلى مواقعها النووية.

وقالت الوزيرة الألمانية، في تصريحات صحفية: يجب ألا نسمح مطلقا لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، انتقدت مساء الإثنين، حقوق الإنسان في إيران، قائلة إن المسؤولين في إيران يعتقدون أنهم قادرون على “قمع وترهيب وقتل الناس دون عواقب”.

وأوضحت الوزيرة، أن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف على وجه الخصوص دائرة النفوذ الداخلية للحرس الثوري والهياكل التي تمولها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على مزيد من الإجراءات.

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