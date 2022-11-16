اجتماع مرتفب لاردوغان ووزير الدفاع التركى لشن عملية عسكرية بشمال سوريا بعد حادث ميدان تقسيم

بيان صحفى

كشفت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن عملية عسكرية تركية بشمال سورية لاستهداف وحدات حماية الشعب التى تسيطر على مناطق بشمال سوريا عقب التفجير الذى شهده ميدان تقسيم

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اجتماع مرتقب للرئيس التركى ووزير الدفاع لشن عملية عسكرية تركية كبيرة بشمال سوريا رغم نفى حزب العمال الكردستاني اى صلة بهجوم ميدان تقسيم

وحذرت المنظمة من اجراءات تركية داخلية واستغلال للتفجير بميدان تقسيم للتضييق على الاحزاب المعارضة التركية

ومنظمات حقوق الانسان والنشطاء والصحف ووسائل الاعلام

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