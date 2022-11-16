الألوسي: العدوان الإيراني على إقليم كوردستان جاء رداً على انفضاح شبكة اغتيال المواطن الأمريكي في بغداد

ن جاء رداً على انفضاح شبكة اغتيال المواطن الأمريكي في بغداد.

وقال الألوسي، موجهاً كلامه للدولة العراقية والرئاسات والأحزاب في البلاد، عبر تويتر: «حرس طهران الثوري الإرهابي يجدد ويصعد عدوانه على العراق في كوردستان بهجوم صاروخي عبر الحدود يؤدي لأعداد من القتلى والإصابات رداً منهم على تسرب أنباء انفضاح شبكة اغتيال المواطن الأمريكي ستيف ترول في بغداد».

وتساءل: «ترى أين الموقف الأمريكي».

وكانت هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت صباح اليوم الاثنين، مناطق ضمن حدود العاصمة أربيل ومدينة السليمانية، وخلّفت عدداً من الشهداء والجرحى.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إيران ما تقول إنها مقرات ومواقع لأحزاب كوردية إيرانية معارضة في إقليم كوردستان، بعد هجوم آخر مماثل أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

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