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الرئيس بارزاني والرئيس العراقي يؤكدان دعمهما للحكومة العراقية الجديدة وتنفيذ البرنامج الحكومي


استقبل الرئيس مسعود بارزاني ، الثلاثاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، د.لطيف رشيد ، رئيس جمهورية العراق. وناقش الاجتماع الوضع السياسي في العراق وتطورات العملية السياسية وخطوات الحكومة العراقية الجديدة ، وأكد الجانبان دعمهما للحكومة العراقية وتنفيذ البرنامج الحكومي. كما سلط اللقاء الضوء على علاقات العراق الخارجية والمجتمع الدولي والتأكيد على دور ومكانة العراق في المراكز الإقليمية والدولية ، وضرورة حل المشاكل على أساس الحوار بعيدا عن لغة التهديد.

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