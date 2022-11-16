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السودان.. ضبط عسكريين موالين للبشير شكلوا تنظيماً مسلحاً


اعتقلت السلطات السودانية أمس، المتحدث الأسبق باسم الجيش في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، الصوارمي خالد سعد وضباطاً متقاعدين بعد إعلانهم تشكيل كيان عسكري مسلح.
ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر عسكرية أن الاستخبارات اعتقلت العسكريين السابقين، بعد إعلانهم تشكيل كيان عسكري مسلح من داخل الخرطوم، يمثل دعوة صريحة للتمرد على السلطات، ويشكل تهديداً للأمن.
وقال قادة التنظيم الجديد وأغلبهم محسوبون على جماعة «الإخوان» إنه «كيان سياسي عسكري ذو أهداف اقتصادية واجتماعية يعمل على تحقيق نحو 28 هدفاً من بينها إلغاء اتفاقية جوبا للسلام».

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