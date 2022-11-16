بالوثيقة.. اعفاءات بالجملة لمستشارين حكوميين



وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقود وتكليف 12 مستشار في الحكومة السابقة.

وبحسب وثيقة “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقرر إنهاء عقود وتكليف 12 مستشار حكومي”.

إدناه نص الوثيقة:



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