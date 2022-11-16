

رئيس الدولة يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركته في قمة العشرين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة .. وذلك على هامش اجتماعات القمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) في جزيرة بالي في جمهورية إندونيسيا.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الودية، وبحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك والموضوعات والملفات المطروحة على أجندة قمة مجموعة العشرين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية.

المصدر: وام

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