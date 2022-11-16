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رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان يلتقي السفير الكويتي في بغداد

استقبل الاستاذ فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد بمكتبه الخاص صباح الثلاثاء (٢٠٢٢/١١/١٥) سعادت السفير الكويتي في بغداد السيد طارق عبدالله الفرج.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين العراق ودولة الكويت بشكل عام وبالاخص في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها.

واكد عيسي في جانب آخر من حديثه على أن العراق وبالاخص اقليم كوردستان بيئة ملائمة للأستثمار نتيجة الاستقرار الامني والسياسي، مشدداً على ان ابواب الاقليم مشرعة كما كانت امام الشركات والمستثمرين الكويتيين.

ومن جانبه اثنى السفير الكويتي في بغداد على دور ممثلية حكومة اقليم كوردستان في تعزيز العلاقات بين الاقليم ودولة الكويت، مؤكدا على ضرورة تعزيز تلك العلاقات في المجالات المختلفة.

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