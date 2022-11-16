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صحة الكرخ / تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للحقيبة المدرسية في مدرسة الحريري الابتدائية

احمد عبد الصاحب كريم

تحت شعار (حقيبتي المثالية) و اطلاق مشروع الحقيبة المدرسية المثالية الصحية أقام قسم الصحة العامة – شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية – وحدة صحة الكبار احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للحقيبة المدرسية بالتعاون مع شعبة تعزيز الصحة و شعبة الصحة المدرسية و قطاع الكرخ للرعاية الصحية الاولية في مدرسة الحريري الابتدائية في منطقة اليرموك
بحضور مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة و مديرية النشاط الرياضي في دائرة تربية بغداد الكرخ الثانية و مدير قسم الصحة العامة و الشرطة المجتمعية قاطع المنصور
و تخللت الاحتفالية اقامة فعاليات و نشاطات من قبل عدد من الطلبة تخص موضوع الحقيبة المدرسية و التطرق الى ضرورة الالتزام بالجدول اليومي للحصص الأسبوعية لغرض جعل الحقيبة المدرسية أخف وزناً لحماية العمود الفقري و الفقرات العنقية من الوزن الزائد و مخاطره على صحة التلاميذ بشكل عام و التأكيد على الرياضة الصباحية لما لها أهمية بصورة عامة بالاضافة الى توزيع البوسترات الصحية و النشرات التوعوية لغرض نشر الوعي الصحي بين التلاميذ في المدرسة للوقاية من خطر الإصابة بالأمراض .

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